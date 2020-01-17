سياسة
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أردوغان: حفتر رجل لا يوثَق به
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللواء المتقاعد حفتر بأنه "رجل لا يوثَق به"، إذ واصل قصف طرابلس بالأمس. وفي سياق آخر شدد أردوغان على أن ما يجري في محافظة إدلب "دليل واضح جداً على عدم التزام النظام بالخطوة التي اتخذناها لوقف إطلاق النار".
أردوغان: حفتر رجل لا يوثَق به
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحاته للصحفيين عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول  / AA
17 يناير 2020

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بأنه "رجل لا يوثَق به".

وقال أردوغان خلال تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول إن "حفتر رجل لا يوثَق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس".

وفي سياق آخر، شدد أردوغان على أن ما يجري في محافظة إدلب السورية "دليل واضح جداً على عدم التزام النظام (السوري) بالخطوة التي اتخذناها لوقف إطلاق النار".

وحول استشهاد 3 عسكريين في منطقة عملية "نبع السلام"، قال الرئيس التركي "لا يمكننا أن نُبقي هذا الهجوم دون رد".

ومساء الخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر برلين، الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية ومحاولة التوصل لحل سياسي.

وقد دعت ألمانيا طرفي النزاع، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج وخليفة حفتر إلى المؤتمر، بالإضافة إلى 11 دولة هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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