سياسة
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نظام الأسد وحلفاؤه يشنون هجوماً على ريف حلب الغربي
تشن قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران والطيران الروسي هجوماً عنيفاً على ريف حلب الغربي، في خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أُعلنت الأسبوع الماضي.
نظام الأسد وحلفاؤه يشنون هجوماً على ريف حلب الغربي
قوات النظام السوري وحلفاؤه يكثفون هجماتهم على ريف حلب الغربي والجنوبي رغم الهدنة المعلنة / AFP
17 يناير 2020

شنت قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران هجوماً عنيفاً على ريف حلب الغربي، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. 

والأسبوع الماضي، حشدت المجموعات التابعة لإيران قواتها في جبهات ريف حلب الغربي، واستقبلت تعزيزات عسكرية من دير الزور (شرق) وحماه (وسط) واللاذقية (شمال غرب).

وتتضمن تلك التعزيزات مقاتلين ودبابات وعربات مدرعة وصلت إلى الحرس الثوري الإيراني، ولواء القدس، والمجموعات الأخرى التابعة لإيران في خطوط الجبهة بريف حلب الغربي.

ويقع ريف حلب الغربي على طريق حلب دمشق الدولي، واحد من أهم الطرق الرئيسية في سوريا.

وشاركت الطائرات الروسية في القصف التمهيدي أمس، على ريف حلب الغربي، قبل شن الهجوم البري.

والأربعاء الماضي، قُتل 15 مدنياً وجُرح 50 آخرون، في قصف للنظام السوري على المنطقة شاركت فيه طائرات حربية روسية.

وبالرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار التي أعلنتها وزارتا الدفاع التركية والروسية الأسبوع الماضي، إلا أن قوات النظام وحلفائه واصلت هجماتها البرية والجوية على المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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