ازدادت مبيعات العقار للأجانب بتركيا خلال عام 2019 بنسبة 14.8% مقارنة بالعام الذي قبله، وحقق الليبيون الزيادة الكبرى.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية ازداد عدد العقارات المباعة للأجانب من 40 ألفاً خلال 2018 إلى 45 ألفاً و967 خلال 2019.

وأظهرت البيانات ازدياد شراء مواطني ليبيا للعقارات في تركيا بنسبة 143% ليصل إلى 1103 خلال 2019 من 454 خلال 2018.

كما ارتفع شراء مواطني اليمن للعقارات في تركيا بنسبة 75.0% ليصل إلى 1152 خلال الفترة المذكورة.

وكما هو الحال منذ عام 2015، واصل العراقيون خلال العام الماضي احتلال المركز الأول قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا.

وبلغ عدد العقارات التي اشتراها العراقيون 7596 خلال 2019 تبعهم الإيرانيون بـ5423 والروس بـ2893 والسعوديون بـ2208 عقارات.

من جهة أخرى، تراجع شراء المواطنين السعوديين للعقارات في تركيا بنسبة 18.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018.