طالبت وزارة الخارجية الليبية، بضرورة دعوة كلٍّ من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين، المزمع عقده الأحد القادم.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، الجمعة، للسفارة الألمانية لدى طرابلس، وفقاً لما نشرته قناة "ليبيا الأحرار".

وأضافت الخارجية أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا.

وأشارت إلى أهمية مشاركة قطر، التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر، من شأنها دعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.