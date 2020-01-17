سياسة
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الحكومة الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين
وجهت وزارة الخارجية الليبية رسالة للسفارة الألمانية لدى طرابلس، طالبت فيها بضرورة دعوة كل من تونس وقطر لمؤتمر برلين، لأهمية ما قد يقدمانه من دعم لمحادثات السلام حول الأزمة الليبية.
الحكومة الليبية تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين
حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً  تطالب بدعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين
17 يناير 2020

طالبت وزارة الخارجية الليبية، بضرورة دعوة كلٍّ من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين، المزمع عقده الأحد القادم.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، الجمعة، للسفارة الألمانية لدى طرابلس، وفقاً لما نشرته قناة "ليبيا الأحرار".

وأضافت الخارجية أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا.

وأشارت إلى أهمية مشاركة قطر، التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر، من شأنها دعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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