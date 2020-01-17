وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، اليونان، للقاء ممثلي الحكومة بالعاصمة أثينا، حسب إعلام محلي.

وتوجّه حفتر إلى أثينا على متن طائرة خاصة، في زيارة سرية للقاء مسؤولين يونانيين، قبل حضوره قمة برلين المقرر انعقادها الأحد المقبل.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء اليونانية أن حفتر سيلتقي، الجمعة، رئيس الوزراء كرياكوس ميكوتاكيس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا. وهو ما وصفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ"الخبر الجيد".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر برلين، الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية ومحاولة التوصل لحل سياسي.

وقد دعت ألمانيا طرفي النزاع، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً فائز السراج، وخليفة حفتر، إلى المؤتمر، بالإضافة إلى 11 دولة هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.