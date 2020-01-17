سياسة
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حفتر يصل إلى اليونان في زيارة "سرية" قبل توجهه لمؤتمر برلين
كشفت وسائل إعلام يونانية محلية عن وصول خليفة حفتر، إلى اليونان في زيارة "سرية" للقاء مسؤولين قبل توجهه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين، المزمع انعقاده يوم الأحد المقبل لبحث الأزمة الليبية.
حفتر يصل إلى اليونان في زيارة "سرية" قبل توجهه لمؤتمر برلين
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يستقبل حفتر في أثينا / Reuters
17 يناير 2020

وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، اليونان، للقاء ممثلي الحكومة بالعاصمة أثينا، حسب إعلام محلي.

وتوجّه حفتر إلى أثينا على متن طائرة خاصة، في زيارة سرية للقاء مسؤولين يونانيين، قبل حضوره قمة برلين المقرر انعقادها الأحد المقبل.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء اليونانية أن حفتر سيلتقي، الجمعة، رئيس الوزراء كرياكوس ميكوتاكيس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حفتر تعهد بالالتزام بالهدنة الحالية في ليبيا. وهو ما وصفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ"الخبر الجيد".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر برلين، الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية ومحاولة التوصل لحل سياسي.

وقد دعت ألمانيا طرفي النزاع، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً فائز السراج، وخليفة حفتر، إلى المؤتمر، بالإضافة إلى 11 دولة هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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