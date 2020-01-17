سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 17 يناير/كانون الثاني 2020
السلطات المصرية تفرج عن أحد موظفي مكتب الأناضول بالقاهرة ويصل إلى تركيا / AA
17 يناير 2020

أهم الأحداث:

السلطات المصرية تفرج عن أحد موظفي مكتب الأناضول بالقاهرة، ووزير خارجية ألمانيا يقول إن حفتر تَعهَّد بالتزام الهدنة الحالية.

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      السلطات المصرية تفرج عن أحد موظفي مكتب الأناضول بالقاهرة

        أفرجت السلطات المصرية، مساء الخميس عن أحد موظفي وكالة الأناضول بمكتب القاهرة، فيما لا يزال ثلاثة آخرون قيد الاحتجاز، حسب مدير عامّ وكالة الأناضول. [TRT عربي]

        وأكّد شنول قازانجي في تصريح للأناضول، الإفراج عن المواطن التركي حلمي بالجي، وأضاف: "ننتظر الإفراج عن باقي موظفينا بكفالة". [الأناضول]

        وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مكتب وكالة الأناضول مساء الثلاثاء ووقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول. [TRT عربي]

        وزير خارجية ألمانيا: حفتر تَعهَّد بالتزام الهدنة الحالية

        قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس، إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تَعهَّد بالتزام الهدنة الحالية في ليبيا. [TRT عربي]

        جاء ذلك في تغريدة نشرها ماس عقب لقائه حفتر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أوضح فيها أن حفتر مستعد للمساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا المقرر انعقاده الأحد في العاصمة برلين، و"المشاركة في المؤتمر من حيث المبدأ". [الأناضول]

        ويزور ماس ليبيا قبل يومين من انعقاد "مؤتمر برلين"، في محاولة لدعم الجهود الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في البلاد. [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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