سياسة
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وزير المالية اللبناني يعلن قرب تشكيل حكومة اختصاصيين
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً بات قريباً، فيما شهد مختلف المناطق اللبنانية الخميس، احتجاجات في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاثة أشهُر.
وزير المالية اللبناني يعلن قرب تشكيل حكومة اختصاصيين
تصريح حسن خليل جاء عقب لقاء بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب / Reuters
16 يناير 2020

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسن خليل الخميس، قرب تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خليل، عقب لقاء بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بمقر رئاسة البرلمان في العاصمة بيروت.

وقال خليل إن "اللقاء كان إيجابيّاً جدّاً، وهو استكمال لتواصل مستمرّ، وقد أمّن مناخات جعلت الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين تمثل أوسع شرائح ممكنة".

وأضاف: "تقدمنا اليوم إلى حد كبير جداً، ونحن على عتبة ​تأليف الحكومة​ ​الجديدة​، وهي حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً كما طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة"، واعتبر أن "المهم أن ننتقل إلى مرحلة التأليف بأسرع وقت".

وصباح الخميس شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتجاجات في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاثة أشهُر، رفضاً للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلباً لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً من المحتجين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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