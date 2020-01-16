سياسة
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قائمة الدول والمنظمات المدعوة إلى مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية
أعلنت الحكومة الألمانية رسميّاً قائمة الدول والمنظمات المدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين الأحد القادم، لبحث الأزمة الليبية.
قائمة الدول والمنظمات المدعوة إلى مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية
مؤتمر برلين من المقرر عقده الأحد القادم لبحث الأزمة الليبية / AA
16 يناير 2020

أعلنت الحكومة الألمانية رسميّاً قائمة الدول والمنظمات الدولية المدعوة للمشاركة في مؤتمر برلين، المقرر عقده الأحد القادم لمناقشة الأزمة الليبية، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

جاء ذلك في بيان لمجلس الحكومة الألمانية.

وقد أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنه سيشارك في مؤتمر برلين، حسب مصدر مقرَّب لوكالة الأناضول.

وقال المصدر إن "حفتر تَسلَّم دعوة رسمية من ألمانيا لحضور مؤتمر برلين، ويسافر برفقة عقيله صالح".

كما وجّهت ألمانيا دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، عبر وزير خارجيتها هايكو ماس، حسب المكتب الإعلامي للسراج.

وحسب بيان الحكومة الألمانية، فإن الدول والمنظمات المدعوة للمؤتمر هي:

1- مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، متمثلة في الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.

وأكّد قصر الإليزيه حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد القادم.

2- دول إقليمية: بالإضافة إلى ألمانيا، الدولة المنظمة، تشارك تركيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى مصر والإمارات.

3- الجزائر: دُعيت إلى المؤتمر بدعم تركي وروسي ومن المبعوث الأممي غسان سلامة والحكومة الليبية.

4- الكونغو: دُعيت في آخر لحظة، لأن الاتحاد الإفريقي كلّف رئيسها دنيس ساسو أنغيسو، قبل ثلاث سنوات، برئاسة لجنة رفيعة المستوى تُعنَى بالأزمة الليبية.

5- منظمات دولية: في مقدمتها الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

ولم توجَّه الدعوة إلى تونس وقطر، على الرغم من إصرار تركيا على حضورهما لموزانة الدول المؤيدة لحفتر والمشاركة في المؤتمر.

وقد أوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن استثناء بلاده من الدعوة إلى مؤتمر برلين قد يعود إلى الدولة المستضيفة أو الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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