قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 75 نقطة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجَل أسبوع ليصبح 11.25%.

جاء ذلك حسب بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، اليوم الخميس.

وقالت اللجنة إن مسار التضخم متسق إلى حد كبير مع توقعات نهاية العام؛ إذ خُفّض سعر الفائدة من 12 إلى 11.2%.

وفي سياق متصل، حقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول"BIST 100" رقماً قياسياً جديداً في تاريخه، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بوصوله إلى 122482،43 نقطة.

وارتفع المؤشر 1192.03 نقطة بحلول الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي التركي مقارنة بالإغلاق السابق، إلى 122130،81 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التعاملات في النصف الأول، 7.6 مليار ليرة تركية.