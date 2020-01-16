سياسة
1 دقيقة قراءة
المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 11.25% والبورصة تسجل رقماً قياسياً
خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة ليصبح 11.25%، فيما حققت البورصة في مدينة إسطنبول التركية رقماً قياسياً وصل إلى 122482،43 نقطة.
المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 11.25% والبورصة تسجل رقماً قياسياً
المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 11.25% والبورصة تسجل رقماً قياسياً / AA
16 يناير 2020

قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 75 نقطة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجَل أسبوع ليصبح 11.25%.

جاء ذلك حسب بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، اليوم الخميس.

وقالت اللجنة إن مسار التضخم متسق إلى حد كبير مع توقعات نهاية العام؛ إذ خُفّض سعر الفائدة من 12 إلى 11.2%.

وفي سياق متصل، حقق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول"BIST 100" رقماً قياسياً جديداً في تاريخه، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بوصوله إلى 122482،43 نقطة.

وارتفع المؤشر 1192.03 نقطة بحلول الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي التركي مقارنة بالإغلاق السابق، إلى 122130،81 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التعاملات في النصف الأول، 7.6 مليار ليرة تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us