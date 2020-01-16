سياسة
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أردوغان: مسيرة تركيا نحو تحقيق أهدافها لعام 2023 أزعجت أطرافاً كثيرة
سرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محصلة عام 2019، خلال اجتماع تقييم إجراءات الحكومة للعام الماضي في العاصمة أنقرة، وأكد أن بلاده "تفتتح أبواب عهد جديد للنهضة".
أردوغان: مسيرة تركيا نحو تحقيق أهدافها لعام 2023 أزعجت أطرافاً كثيرة
الرئيس التركي أكد أن الحكومة استكملت&nbsp;1161 إجراءً من أصل 1451 في الخطة التنفيذية لعام 2019 / AA
16 يناير 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده تفتتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقها في الساحة الدولية، لا سيما في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي، في اجتماع تقييم إجراءات الحكومة التركية خلال عام 2019، بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن "مسيرة تركيا نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، أزعجت أطرافاً كثيرة وزادت الهجمات ضد بلادنا في هذه الفترة".

وتابع "لم نسمح باندلاع الفوضى في شوارعنا، ولم نرضخ للتنظيمات الإرهابية، لم نترك الساحة للانقلابيين ولم نرضَ بمحاصرة بلادنا على طول حدودها الجنوبية، ولم نستسلم أمام الهجمات الاقتصادية".

وأضاف "سنواصل إحباط أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعثر تركيا وسقوطها".

وأردف "نفتتح أبواب عهد جديد للنهضة عبر تعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وحماية حقوقنا في الساحة الدولية، وخاصة في البحر الأبيض المتوسط".

وأشار أردوغان إلى أن الحكومة استكملت 1161 إجراءً من أصل 1451 في الخطة التنفيذية الموضوعة لعام 2019.

كما كشف الرئيس التركي عن أن قوات بلاده تمكنت من تحييد 1250 إرهابياً من منظمة PKK الإرهابية خلال 2019، وعرقلت العديد من الأنشطة الإرهابية.

ولفت أردوغان إلى اعتزام تركيا إطلاق القمر الصناعي (توركسات 5 إيه) في الربع الثالث من العام الجاري.

كما أشار إلى أن عدد المرضى الأجانب الوافدين إلى تركيا عبر السياحة الطبية منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ 470 ألف مريض، مؤكداً حرص بلاده على "رفع هذا العدد إلى 1.5 مليون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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