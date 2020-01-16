سياسة
2 دقيقة قراءة
313 قتيلاً بينهم 100 طفل حصيلة تصعيد النظام السوري وحلفائه على إدلب
وثّقت جمعية "منسقو الاستجابة في الشمال السوري" مقتل 313 شخصاً بينهم 100 طفل، ونزوح 382 ألف شخص، جراء القصف المتواصل للنظام وحلفائه على إدلب الواقعة في منطقة خفض التصعيد.
313 قتيلاً بينهم 100 طفل حصيلة تصعيد النظام السوري وحلفائه على إدلب
313 مدنياً قُتلوا بينهم 100طفل آلاف الأسر نزحت جراء تصعيد النظام وحلفائه في إدلب  / AFP
16 يناير 2020

قُتل 313 مدنياً بينهم 100 طفل، ونزح أكثر من 382 ألف شخص منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في شمالي سوريا جراء القصف الجوي والمدفعي للنظام وروسيا والمجموعات التابعة لإيران.

وُثقت هذه الحصيلة من طرف جمعية "منسقو الاستجابة في الشمال السوري"؛ إذ أوضحت أن 313 مدنياً قُتلوا بينهم 100 طفل، في حين جٌرح ألف و843 آخرون، ونزح 67 ألفاً و104 أُسَر (382 ألف شخص).

وأشارت معلومات الجمعية إلى أن القصف استهدف خلال الفترة نفسها، 48 مسجداً و3 مراكز تابعة للدفاع المدني، و9 طواقم طبية، وسيارة إسعاف، و15 بناء للخدمات الصحية، و11 مخيماً للنازحين، و8 خزانات للمياه، و51 مدرسة، و14 سوقاً.

وتتصاعد المخاوف من نزوح 250 ألف مدني إضافيين من منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مع استمرار تصعيد النظام.

ويواجه آلاف النازحين، الذين وصلوا إلى المخيمات القريبة من الحدود السورية التركية معاناة يومية بسبب عدم توفر الخيام أو البنية التحتية لإيوائهم، فاضطر العديد منهم إلى افتراش الأرض أو الاحتماء بأقمشة مهترئة من برد الشتاء القارس.

في مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا.

لكن قوات نظام الأسد وحلفائه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم اتفاقية "تثبيت خفض التصعيد" التي أُبرمت بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us