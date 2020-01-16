سياسة
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الخزانة الأمريكية تنشر مسودة الاتفاق المبدئي لملء سد النهضة
نشر موقع وزارة الخزانة الامريكية الخميس، الاتفاق المبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة الإثيوبي، وعلى مراحل. وقال الموقع إن وزراء مياه إثيوبيا والسودان ومصر أكدوا خلال مباحثاتهم في واشنطن "التقدم الذي حُقّق خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين".
الخزانة الأمريكية تنشر مسودة الاتفاق المبدئي لملء سد النهضة
 وزراء المياه لمصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على الاجتماع نهاية الشهر الجاري في واشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة / Getty Images
16 يناير 2020

نشر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، الاتفاق المبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة الإثيوبي، وعلى مراحل.

وقال موقع الخزانة الأمريكية إن وزراء مياه إثيوبيا والسودان ومصر أكدوا خلال مباحثاتهم في واشنطن "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين".

وعُقدت المباحثات بين الفرقاء الثلاثة برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في ا لمحادثات بصفة مراقبين.

وأكد وزراء المياه "التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني قابل للتأقلم مع المتغيرات والمنفعة المتبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

واتفقوا على أن "ملء السد سيجري على مراحل بصورة مشتركة طبقا للظروف المتاحة، التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع المائي في النيل الأزرق والتبعات المحتملة للملء بالنسبة إلى الاحتياطيات المائية لدول المصب".

كما اتفق وزراء المياه الثلاثة على الاجتماع يومي 28 و29 يناير في واشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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