سياسة
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"عزل ترمب" بين يدي مجلس الشيوخ الأمريكي
وافق مجلس النواب الأمريكي على إرسال بندَي عزل الرئيس دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ، بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار.
"عزل ترمب" بين يدي مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي يعلن  إرسال ملف "عزل ترمب" إلى مجلس الشيوخ  / AFP
16 يناير 2020

وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل الرئيس دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار، بـ228 صوتاً في مقابل رفض 193 صوتاً، ما يعني أن الطريق مفتوحة لمقاضاة ترمب أمام مجلس الشيوخ.

وكشف مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، عن إرسال 7 ديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ، لتولي مهام مقاضاة ترمب، وسيقود الفريق آدم شيف (59 عاماً) رئيس لجنة المخابرات بالمجلس، بالإضافة إلى جيرولد نادلر (72 عاماً) رئيس اللجنة القضائية بالمجلس.

وفي ديسمبر/كانون الماضي، صادق مجلس النواب الأمريكي على بنود "إساءة استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

يأتي ذلك في سياق التحقيق الذي يجريه مجلس النواب للبحث في مزاعم استغلال ترمب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا، لفتح تحقيق ضد خصمه السياسي جو بايدن.

وتفيد هذه المزاعم بأن الرئيس الأمريكي طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، المرشح المقبل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

ويٌشتبه في أن ترمب ربط مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف فتح تحقيق حول نجل بايدن، الذي عمل لدى إحدى المجموعات الأوكرانية لمدة خمس سنوات.

من جانبه، ينفي الرئيس الأمريكي تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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