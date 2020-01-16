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النظام السوري يقتل 19 مدنياً على الأقل في غارات على إدلب، وتركيا تدين بشدة مداهمة الأمن المصري لمكتب الأناضول في القاهرة.

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ارتفاع قتلى قصف النظام السوري على إدلب إلى 19 مدنياً

قصفت طائرات النظام السوري الأربعاء، مناطق مختلفة في محافظة إدلب شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط نحو 19 قتيلاً من المدنيين على الأقل إلى جانب العديد من الجرحى. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن 10 مدنيين قُتلوا، وأصيب العشرات في قصف جوي لطائرات النظام على السوق الشعبية في مدينة إدلب.[الأناضول]

وتعدّ موجة القصف الجديدة استمراراً لهجمات قوات النظام السوري على المنطقة، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 يناير/كانون الثاني، وتوصلت إليه تركيا وروسيا. [TRT عربي]

تركيا تدين بشدة مداهمة الأمن المصري لمكتب الأناضول في القاهرة

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في العاصمة القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين هناك. [TRT عربي]

واستدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، القائم بأعمال السفارة المصرية لدى أنقرة، على إثر توقيف موظفي وكالة الأناضول في القاهرة. [TRT عربي]

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في العاصمة القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول. [الأناضول]