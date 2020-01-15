سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تعلن مشاركة غوتيريش في مؤتمر برلين حول ليبيا
أعلنت الأمم المتحدة مشاركة أمينها العام أنطونيو غوتيريش في مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية.
الأمم المتحدة تعلن مشاركة غوتيريش في مؤتمر برلين حول ليبيا
غوتيريش سيتوجه إلى برلين للمشاركة في مؤتمر ليبيا الأحد / AA
15 يناير 2020

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، مشاركة أمينها العام أنطونيو غوتيريش في مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة في بيان، أنه "بالتشاور مع الأمين العام غوتيريش، قررت المستشارة أنجيلا ميركل استضافة مؤتمر ليبيا لرؤساء الدول والحكومات في برلين الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين: "سيتوجه غوتيريش إلى برلين للمشاركة في مؤتمر ليبيا الأحد، وسيرافقه ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، وكذلك وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو".

وذكر بيان البعثة الألمانية لدي الأمم المتحدة أن "الدول والمنظمات التالية سوف تشارك في أعمال المؤتمر: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".

علاوة على ذلك جرت دعوة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والجنرال خليفة حفتر إلى برلين.

وتنازع قوات خليفة حفتر المدعومة من دول إقليمية، الحكومة الليبية الشرعية على السلطة في البلد الغني بالنفط.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ إبريل/نيسان الماضي جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us