أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، مشاركة أمينها العام أنطونيو غوتيريش في مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل، لبحث الأزمة الليبية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة في بيان، أنه "بالتشاور مع الأمين العام غوتيريش، قررت المستشارة أنجيلا ميركل استضافة مؤتمر ليبيا لرؤساء الدول والحكومات في برلين الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين: "سيتوجه غوتيريش إلى برلين للمشاركة في مؤتمر ليبيا الأحد، وسيرافقه ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، وكذلك وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو".

وذكر بيان البعثة الألمانية لدي الأمم المتحدة أن "الدول والمنظمات التالية سوف تشارك في أعمال المؤتمر: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".

علاوة على ذلك جرت دعوة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والجنرال خليفة حفتر إلى برلين.

وتنازع قوات خليفة حفتر المدعومة من دول إقليمية، الحكومة الليبية الشرعية على السلطة في البلد الغني بالنفط.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ إبريل/نيسان الماضي جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.