سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن وبكين توقعان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في البيت الأبيض الأربعاء، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين، على أن تباشر واشنطن وبكين قريباً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
واشنطن وبكين توقعان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري
تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تعهدات من جانب بكين، بعدم التلاعب في عملتها لتعزيز تنافسية صادراتها / Reuters
15 يناير 2020

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في البيت الأبيض الأربعاء، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي جمعه بليو خه قبيل التوقيع، إن بلاده سترفع كل الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية حال توقيع الأخيرة على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وذكر أن واشنطن وبكين ستباشران قريباً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري، مرجحاً عدم وجود مرحلة ثالثة.

وحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن تعهدات من جانب بكين، بعدم التلاعب في عملتها لتعزيز تنافسية صادراتها.

بينما قال روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي في تصريحات سابقة، إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين تتكون من 86 صفحة، وتتضمن أحجام التجارة في بعض السلع الواجب على كل بلد استيرادها من الطرف الآخر، ونسب الجمارك المفروضة عليها.

وقال ترمب: "اليوم اتخذنا خطوة كبيرة أخرى لم يسبق لها مثيل مع الصين نحو مستقبل تجاري عادل مع توقيعنا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التاريخي"، وأضاف: "نحن نصحح معاً أخطاء الماضي".

وبموجب المرحلة الأولى، تلتزم الصين بزيادة واردات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار سنوياً، على مدار العامين المقبلين، تضاف إلى حجم الصادرات الأمريكية السنوية للصين البالغة 123 مليار دولار 2019.

لكن ليو خه أكد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن بلاده ستشتري منتجات أمريكية على أساس أوضاع السوق وحجم الطلب، مشيراً إلى التزام بلاده كل البنود في المرحلة الأولى.

ومنذ يونيو/حزيران 2018، بدأت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، وشهدت تذبذبات بين تفاؤل تصاعد حدة التوترات، ما خلف آثاراً سلبية على مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.

وخلال شهور التوتر الـ19، بدا لافتاً أثر تضرر اقتصادَي بكين وواشنطن على بقية الدول الأخرى حول العالم، بما فيها الدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تداعيات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن "التوترات تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% خلال 2020".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us