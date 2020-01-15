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المجلس السيادي السوداني يتهم صلاح قوش بالتخطيط للتمرد وحمدوك يطمْئن السودانيين، وميركل تدعو إلى قمة موسعة بشأن ليبيا في برلين الأحد القادم.

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المجلس السيادي يتهم "قوش" بالتخطيط للتمرد.. وحمدوك يطمْئن السودانيين

جدّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء، ثقة الحكومة الانتقالية بالقوات المسلحة والنظامية، وقدرتها على السيطرة على التوتر الأمني في العاصمة الخرطوم، عقب إطلاق جنود يتبعون هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة النار في الهواء بكثافة. [TRT عربي]

من جهته قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه يتهم صلاح قوش المدير السابق للمخابرات بالتخطيط لإحداث تَمرُّد، مضيفاً أنه لا يستبعد وقوف أيادٍ خارجية خلف تخطيط قوش، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. [TRT عربي]

من جانبه قال الناطق باسم الحكومة فیصل محمد صالح، إن بعض مناطق العاصمة شهد تَمرُّداً لقوات "هیئة العملیات" التابعة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بخروج وحدات منها إلى الشوارع، حيث أقامت متاریس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء. [الأناضول]

ميركل تدعو إلى قمة موسَّعة بشأن ليبيا في برلين الأحد

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء، قادة الدول إلى عقد قمة موسعة بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين الأحد المقبل. [TRT عربي]

وذكر بيان صادر عن مكتب ميركل أنّ "المستشارة الألمانية قرّرَت استضافة اللقاء المعنيّ بمناقشة جهود الوساطة من أجل إحلال السلام في ليبيا، بعد التشاور مع الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش". [الأناضول]

ودعت برلين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى اجتماع الأحد المقبل، كما دُعِيَ مسؤولون من الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين والإمارات وعدد من الدول العربية والإفريقية، لم تُسَمَّ، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. [TRT عربي]