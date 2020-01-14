سياسة
2 دقيقة قراءة
تواصُل الاحتجاجات في إيران تنديداً بإسقاط الطائرة الأوكرانية
خرجت مظاهرات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، رافعة شعارات مناهضة للحكومة ومنددة بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
تواصُل الاحتجاجات في إيران تنديداً بإسقاط الطائرة الأوكرانية
وجّهت دعوات للاحتجاج في ساعات المساء في العديد من المدن على رأسها طهران / Reuters
14 يناير 2020

تتواصل في العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمنددة بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وطالبت الاحتجاجات التي نظّمها طلاب جامعة طهران، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية واستقالتهم، وفق وكالة الأناضول.

وتزامنت الاحتجاجات مع مراسم تأبين قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل قبل أيام في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وأطلق المحتجون هتافات من قبيل: "كذبتم على الشعب طوال 3 أيام"، و"الاستفتاء سبيل خلاص الشعب"، و"قتلوا 1500 شخص في شهر نوفمبر/تشرين الثاني"، فضلاً عن هتافات أخرى تطالب باستقالة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي السياق ذاته، وجّهت دعوات للاحتجاج في ساعات المساء، في العديد من المدن على رأسها طهران.

والسبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، على إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

وفي وقت لاحق باليوم نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمُّله المسؤولية عن إسقاط الطائرة.

وفي البداية، أنكرت طهران سقوطها بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

والأربعاء الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737، بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار في طهران، ما أسفر عن مصرع 176 شخصاً من جنسيات مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us