سياسة
3 دقيقة قراءة
وزارة الدفاع الروسية: حفتر ينظر بإيجابية إلى الهدنة وطلب يومين للتشاور
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن خليفة حفتر ينظر بإيجابية إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني، وهو بحاجة إلى يومين من أجل استشارات محلية، ولفتت إلى أن التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار يوفر ظروفاً أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.
وزارة الدفاع الروسية: حفتر ينظر بإيجابية إلى الهدنة وطلب يومين للتشاور
خليفة حفتر غادر موسكو من دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار / Reuters
14 يناير 2020

قالت وزارة الدفاع الروسية إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ينظر بإيجابية إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني، وهو بحاجة إلى يومين من أجل استشارات محلية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، إذ أشارت إلى أن الأطراف اتفقت مبدئياً على هدنة وقف لإطلاق النار نتيجة للمباحثات الليبية التي جرت الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح البيان أن "خليفة حفتر قيّم إيجابياً البيان الختامي للقاء موسكو، لكنه أخذ يومين لبحث نص هذه الوثيقة مع زعماء القبائل الداعمة له قبل توقيعه عليها".

ولفت البيان إلى أن التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار يوفر ظروفاً أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر غادر موسكو من دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتسعى ألمانيا لجمع الدول المعنية بالشأن الليبي، في مؤتمر في العاصمة برلين في 19 يناير/كانون الأول الجاري، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ووجهت برلين دعوات إلى 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر.

واحتضنت موسكو الاثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية، وآخر للحكومة المدعومة من الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلنت موسكو أن كلّاً من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقّعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح مهلة حتى صباح الثلاثاء.

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بياناً مشتركاً، دعيا فيه لوقف إطلاق النار بليبيا بداية من منتصف ليلة السبت-الأحد، وهو ما استجابت له الأطراف الليبية.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us