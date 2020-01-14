غادر خليفة حفتر، صباح الثلاثاء، موسكو من دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وطلب حفتر مساء الاثنين "بعض الوقت الإضافي حتى الصباح" لدراسة الوثيقة بعد أن وقّع عليها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج، لكنه غادر موسكو من دون توقيع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية أنقرة وموسكو، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الروسية.

وأضاف بيان للخارجية الروسية أنه بعد يوم من إجراء محادثات بين ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التابعة لحفتر، وبمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، "تؤكد موسكو أنها ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا من أجل التوصل إلى تسوية".

كما ذكرت قناة 218 الليبية الموالية لحفتر عبر موقعها الإلكتروني، أن حفتر غادر موسكو بعد تعثُّر المفاوضات مع الوفد الممثل لحكومة الوفاق، برعاية روسية تركية.

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق عبدالحميد الصافي، في تصريحات صحفية، بأن رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له غادروا العاصمة الروسية كذلك، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات صحفية، إن كلاً من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقّعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر مهلة حتى الثلاثاء.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الاثنين، انطلاق مباحثات تسوية الأزمة الليبية في موسكو، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وخليفة حفتر، وفقاً لمبادرة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

والاثنين، عُقِد اجتماع وزاري تركي-روسي جمع وزيرَي الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار التركيين بنظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، لبحث الملف الليبي.

وتأتي الزيارة في أعقاب توصُّل أطراف الصراع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الأحد.

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بياناً مشتركاً، دعيا فيه لوقف إطلاق نار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً يهدف إلى السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتأتي اجتماعات موسكو بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين، أن برلين ستستضيف مؤتمراً دولياً بشأن الأزمة الليبية، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.