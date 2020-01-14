سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 14 يناير/كانون الثاني 2020
قال جاوش أوغلو إنه تم إعداد نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا / AA
14 يناير 2020

أهم الأحداث:

اجتماعات موسكو حول ليبيا تنتهي باتفاق معلّق بعد طلب حفتر وقتاً إضافياً، وعدد النازحين من إدلب نحو الحدود التركية يصل إلى 312 ألفاً خلال 6 أسابيع.

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اجتماعات موسكو حول ليبيا.. اتفاق معلّق بعد طلب حفتر وقتاً إضافياً

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو دون التوصل لاتفاق بعد. [TRT عربي]

وأكد الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمعه في موسكو بنظيره التركي مولود جاوش أوغلو، أن بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقّعت على الاتفاق لكن خليفة حفتر طلب بعض الوقت، مشيراً إلى أن ممثلي الوفدين الليبيين طلبا إدراج معطيات أخرى على الوثيقة التي عُرضت عليهما. [TRT عربي]

من جهته، قال جاوش أوغلو إنه تم إعداد نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا، مؤكداً أن حفتر طلب الإمهال حتى صباح الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار. [الأناضول]

ونقلت وكالة رويترز أن مسودة الاتفاق بين حفتر والسراج تقول إن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق نار غير مشروط في ليبيا لأجل غير مسمى، وتدعو لتشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين. [رويترز]

    خلال 6 أسابيع فقط.. عدد النازحين من إدلب نحو الحدود التركية يصل إلى 312 ألفاً

    قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الاثنين، إن 312 ألف شخص من سكان محافظة إدلب السورية، نزحوا نحو المناطق القريبة من الحدود التركية منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الاشتباكات التي تشهدها المنطقة. [TRT عربي]

    وأشار الوزير التركي إلى أن النساء والأطفال يشكلون 76% من النازحين الموجودين قرب المناطق الحدودية، موضحاً أن النازحين اتخذوا من 9 مخيمات أنشأتها المنظمات الخيرية التركية على المناطق الحدودية السورية التركية مأوى لهم. [الأناضول]

    وأكّد الوزير التركي أن بلاده بمختلف مؤسساتها وفي مقدمتها "آفاد" والهلال الأحمر ووقف الديانة التركي، أوصلت مساعدات إغاثية إلى المحتاجين في إدلب، وأضاف أن 217 ألف و320 سورياً استفادوا من المساعدات التي أرسلتها تركيا عبر منظماتها إليهم، وتضمنت مواد غذائية ومنظفات وبطانيات ولوازم إنشاء المخيمات. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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