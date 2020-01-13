أفاد اتحاد مصدّري الآلات في تركيا بأن قيمة صادرات البلاد في هذا القطاع بلغت 17.9 مليار دولار خلال عام 2019.

وحسب بيان الاتحاد، فإن حجم صادرات الآلات خلال العام الماضي حقق نمواً بنسبة 4.2%، مقارنة بعام 2018.

وأوضح البيان أنه مع إضافة صادرات المناطق الحرة من الآلات، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 19 مليار دولار، أي 10.5% من إجمالي الصادرات التركية التي بلغت العام الماضي 180.5 مليار دولار.

وتطرّق البيان إلى تصريحات رئيس اتحاد مصدّري الآلات في تركيا قوتلو قره ولي أوغلو، التي قال فيها إن عجز التجارة الخارجية في قطاع الآلات خلال 2018 بلغ 10 مليارات دولار، فيما انخفض هذا الرقم إلى النصف خلال العام الماضي.

وأكّد قره ولي أوغلو أن العامل الرئيسي في زيادة صادرات هذا القطاع، هو السمعة الجيدة والإيجابية للآلات التركية، إلى جانب جودتها العالية وأسعارها المناسبة.