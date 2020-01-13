سياسة
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جاوش أوغلو وأقار يبحثان في موسكو جهود إرساء السلام في ليبيا
أعلنت مصادر دبلوماسية تركية الاثنين، وصول وزيرَي الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار إلى موسكو، لبحث جهود إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، مع نظيريهما الروسيّين.
جاوش أوغلو وأقار يبحثان في موسكو جهود إرساء السلام في ليبيا
جاوش أوغلو وأقار يصلان إلى موسكو لبحث جهود إرساء السلام في ليبيا / AA
13 يناير 2020

قالت مصادر دبلوماسية تركية الاثنين، إن وزيرَي الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار، سيبحثان في موسكو مع نظيريهما الروسييّن جهود إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشارت المصادر في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن الحكومة الليبية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ومسؤولون في الحكومة، سيحضرون المباحثات في روسيا، التي ستتناول وقف إطلاق النار، مع خليفة حفتر.

وفي خطاب وجهه السرّاج إلى الشعب الليبي عبر قناة ليبيا الأحرار، قال إن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار جاءت "لمنع إراقة المزيد من الدم الليبي".

وأضاف السراج: "لا تعتقدوا أبداً أننا سنفرِّط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، أو حلم السير نحو الدولة المدنية".

وأشار إلى أن "قبولنا لوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظاً على اللحمة الوطنية ونسيجنا الاجتماعي مع استعدادنا لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق".

ولفت السراج إلى أن "وقف إطلاق النار ما هو إلا خطوة أولى في تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد"، مؤكداً أن "المسار السياسي الذي سنخوضه سيكون استكمالاً للتضحيات الجسام التي بُذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال موقع وكالة سبوتنيك الروسي إن خليفة حفتر وصل إلى العاصمة موسكو لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا، قبل ساعات من زيارة مرتقبة للسراج إلى العاصمة الروسية.

وذكر مصدر في الخارجية الروسية أن العاصمة موسكو ستستضيف الاثنين، محادثات بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمشاركة ممثلين أتراك وروس. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر من دون الكشف عن هويته: "يعقد اللقاء بناء على المبادرة الروسية-التركية"، وسيعقد اللقاء بمشاركة ممثلي وزارتَي الخارجية الروسية والتركية.

وكان وفد تركي يضم وزيرَي الدفاع خلوصي أقار والخارجية مولود جاوش أوغلو وصل في وقت سابق إلى موسكو، لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وفقاً لما نشره جاوش أوغلو في تغريدة على تويتر.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً يهدف إلى السيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة، ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى ألمانيا بدعم من المنظمة الدولية، لجمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين، من المقرر أن يُعقد في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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