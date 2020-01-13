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الخارجية الروسية تعلن أن حفتر والسراج سيجريان الاثنين، محادثات في موسكو، ونظام الأسد يقصف مناطق سكنية بإدلب.

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حفتر يصل إلى موسكو قبل ساعاتٍ من زيارة مرتقبة للسراج

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج سيجريان الاثنين، محادثات في موسكو. [TRT عربي]

جاء ذلك بعد إعلان موقع وكالة سبوتنيك الروسية وصول خليفة حفتر إلى موسكو، لبحث وقف إطلاق النار الذي دخل الأحد، حيز التنفيذ. ونقل الموقع عن مصدر مطّلع قوله إن حفتر وصل إلى العاصمة الروسية صباح الاثنين، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج سيصل إلى موسكو أيضاً في وقت لاحق اليوم. [سبوتنيك]

وكان وفد تركي يضم وزيرَي الدفاع خلوصي أقار والخارجية مولود جاوش أوغلو وصل في وقت سابق، إلى موسكو، لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وفقاً لما نشره جاوش أوغلو في تغريدة على تويتر. [تويتر]

منتهكاً وقف إطلاق النار.. نظام الأسد يقصف مناطق سكنية بإدلب

استهدفت قوات النظام السوري بالأسلحة الخفيفة والثقيلة عدة قرى بالريف الشرقي لبلدة معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب٬ في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو. [TRTعربي]

ولم تُسجَّل أي خسائر بشرية على إثر قصف قوات النظام للمناطق السكنية المذكورة، نتيجة إخلائها من السكان، بسبب تَعرُّضها للاستهداف سابقاً. [TRTعربي]