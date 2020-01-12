دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، قادة إيران إلى عدم قتل المحتجين، وإعادة تشغيل خدمة الإنترنت.

يأتي ذلك وسط احتجاجات غاضبة تشهدها عدة مدن إيرانية، تطالب باستقالة المرشد على خامنئي، وتندّد بالحرس الثوري، بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ" حينما كانت تشنّ قصفاً جوياً ضدّ قواعد أمريكية بالعراق.

وقال ترمب في تغريدة: "لكل زعماء إيران، لا تقتلوا متظاهريكم. قتلتم بالفعل وسجنتم آلافاً".

وأضاف: "العالم يراقب، والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة تراقب؛ أعيدوا خدمة الإنترنت واتركوا المراسلين يعملون بحرية. توقفوا عن قتل الشعب الإيراني العظيم".

في سياق متصل أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الرئيس دونالد ترمب ما زال مستعدّاً للتفاوض مع إيران "دون شروط مسبقة".

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، إن حكومة إيران "لا تزال الحكومة الشرعية"، مضيفاً أن "الرئيس ترمب لم يضع شروطاً مسبقاً ومستعدّ للحديث مع الحكومة الإيرانية".

وحول تقييم الولايات المتحدة لما يجري على الأرض، قال إسبر إن "العالم بأت أكثر أمناً اليوم" بعد مقتل سليماني.

وفي ردّه على سؤال عما إذا كان يتوقع شنّ إيران مزيداً من الهجمات على الولايات المتحدة، أجاب إسبر بلا.