سياسة
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واشنطن و4 عواصم أوروبية "مستعدة" لدعم الهدنة في ليبيا
أعلنت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، استعدادها لدعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية شاملة في البلاد.
واشنطن و4 عواصم أوروبية "مستعدة" لدعم الهدنة في ليبيا
واشنطن و4 عواصم أوروبية تبدي استعدادها لدعم الهدنة في ليبيا / AA
12 يناير 2020

أعربت 4 دول أوروبية والولايات المتحدة الأحد، عن استعدادها لدعم الأطراف الليبية في تحقيق "وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية تمكّن جميع الليبيين من التمتُّع بمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأضافت العواصم الأوروبية وواشنطن في بيانها، أنها تضم صوتها إلى صوت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في ترحيبها بقبول الأطراف الليبية وقف إطلاق النار.

ودعت الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة الهشة، لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تكمن وراء الصراع.

وتابعت: "انطلاقاً من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين سيادة ليبيا وسلامة تُرابها، وأن تظلّ بعيدة عن التدخلات الخا رجية غير المبرّرة".

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة، مما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالأزمة الليبية في مؤتمر دولي ببرلين، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، دون تاريخ دقيق، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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