تعرضت أحياء سكنية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، لقصف قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو، اعتباراً منتصف ليلة الأحد، وفق التوقيت المحلي.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات النظام استهدفت بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل، عدة قرى بالريف الشرقي لبلدة معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب، وواصلت انتهاك وقف إطلاق النار حتى ساعات المساء.

ولم تُسجَّل أي خسائر بشرية إثر قصف قوات النظام للمناطق السكنية المذكورة، نتيجة إخلائها من السكان، بسبب تَعرُّضها للاستهداف سابقاً.

في السياق ذاته لم تشهد المنطقة خلال الأحد تحليقاً من طيران روسيا والنظام السوري.

وفي وقت سابق طالب النظام السوري المدنيين في إدلب وريف حلب الغربي بمغادرة المنطقة، تزامناً مع وقف إطلاق النار الذي ترعاه تركيا وروسيا.

وقال مراسل الأناضول إن مروحيات تابعة لنظام الأسد ألقت الأحد منشورات على إدلب وريف حلب الغربي، نصّت على أن قرار تطهير المناطق من التنظيمات الإرهابية "لا رجعة عنه".

وطالبت المدنيين بالانتقال إلى مناطق سيطر ة النظام عبر قرى الهبيط وأبو الضهور والحاضر.

إلا أن قوات النظام والمجموعات المدعومة من إيران، واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.