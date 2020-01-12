سياسة
2 دقيقة قراءة
قوات حفتر تقتل عنصراً من حكومة الوفاق في أكبر خرق للهدنة
رصدت قوات الحكومة الليبية خروقات لوقف إطلاق النار، قبل مرور 24 ساعة على بداية الاتفاق، من ميليشيات حفتر، بمحورَي صلاح الدين ووادي الربيع، أهمها مقتل أحد أفراد الوفاق إثر استهدافه بمحور عين زارة جنوبي طرابلس.
قوات حفتر تقتل عنصراً من حكومة الوفاق في أكبر خرق للهدنة
نفّذت المليشيات التابعة لحفتر خروقات لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس حسب ما رصدته قوات الحكومة الليبية / Reuters
12 يناير 2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية الأحد، مقتل أحد أفرادها إثر استهداف مليشيات خليفة حفتر له بمحور عين زارة جنوبي طرابلس، في ثاني خرق لقرار وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال قنونو: "في محور عين زارة أول شهيد من أبطال المنطقة العسكرية الغربية نتيجة استهدافه بإطلاق نار بمضادّ طيران 23 من مليشيات حفتر".

وأضاف: "نعيد و نكرّر أن رجالنا البواسل، وإن قبلوا بوقف إطلاق النار أصلاً لم تكُن قواتنا قد بدأته في هذا العدوان الظالم على العاصمة، فإنهم لم ولن يثقوا أبداً بمَن امتهن الغدر ونقض العهود".

وأشار قنونو إلى أن "قوات الوفاق تلتزم أوامر قيادة العملية وتحافظ على مواقعها والأصابع على الزناد، و ستردّ الصاع بعشرة إن استشعرت من العدوّ غدراً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن قنونو رصد خروقات متكررة من مليشيات حفتر لوقف إطلاق النار، في محوري صلاح الدين ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ سريان قرار وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليّاً، وقوات حفتر الذي يناز ع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويأتي القرار استجابة للمبادرة التركية-الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من هذا الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us