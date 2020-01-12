سياسة
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نيويورك تايمز: نتنياهو كان يعلم مُسبقاً بتفاصيل اغتيال سليماني
كشفت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية تفاصيل تعاون استخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة في التخطيط لعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني.
نيويورك تايمز: نتنياهو كان يعلم مُسبقاً بتفاصيل اغتيال سليماني
وسائل إعلام غربية تكشف عن تعاون استخباراتي أمريكي-إسرائيلي في عملية اغتيال سليماني
12 يناير 2020

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية السبت، أن نتنياهو هو الزعيم الأجنبي الوحيد الذي يبدو أنه كان على علم مسبق بالعملية المخطَّطة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي سياق مشابه قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة في عملية اغتيال سليماني.

وذكرت الشبكة أن الاستخبارات الإسرائيلية شاركت في العملية عن طريق تزويد الأمريكان بمعلومات استخباراتية هامة، بناءً على مقابلات مع مصادر مطّلعة ومسؤولين أمريكيين.

وقد تلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات من مخبرين في مطار العاصمة السورية دمشق، حول موعد إقلاع طائرة سليماني في طريقها إلى بغداد، وساعدت الاستخبارات الإسرائيلية على تأكيد التفاصيل.

وأوضحت الشبكة أنه "عندما هبطت طائرة تابعة لخطوط أجنحة الشام طراز (إيرباص A320)، أكّد عملاء أمريكيون في مطار العراق الرئيسي، الذي يضمّ عسكريين أمريكيين، مكانها بالضبط".

وبعدها "حلّقَت ثلاث طائرات أمريكية في المجال الجوي العراقي الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي بالكامل، إلى موقع الطائرة، وتعقبت سليماني وهو يخرج من الطائرة ويستقلّ سيارة، قبل استهدافها بأربعة صو اريخ (هيلفاير)".

كما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن بومبيو اتصل هاتفيّاً بنتنياهو مطلع يناير/كانون الثاني، على ما يبدو لشكره على دعم إسرائيل للجهود المبذولة لمحاربة إيران، بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق.

كانت إيران شنّت قصفاً الأربعاء الماضي بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار وأربيل بالعراق ردّاً على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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