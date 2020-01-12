أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، أن من الملاحظ حتى الآن، التزام أطراف الصراع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية وقْف إطلاق النار، باستثناء بعض الحوادث المنفردة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على التزام وقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئاً باستثناء حادث أو اثنين فرديين".

وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع من كثب وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية.

وأصدر الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بياناً مشتركاً الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني 2020، دعيا فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي في تركيا، ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت في ليبيا.