سياسة
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وزير خارجية إسرائيل يلغي زيارة إلى دبي لمعلومات استخباراتية
ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشكل مفاجئ زيارة له إلى دبي حسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، كان من المقرر أن يُتباحَث فيها حول اتفاق "عدم اعتداء" بين إسرائيل ودول الخليج بعد مقتل قاسم سليماني.
وزير خارجية إسرائيل يلغي زيارة إلى دبي لمعلومات استخباراتية
وزير خارجية إسرائيل يلغي زيارة مجدولة إلى دبي على خلفية معلومات استخباراتية / AP
12 يناير 2020

ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس زيارة إلى إمارة دبي، على خلفية توجيهات أمنية للاستخبارات الإسرائيلية، عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية الأحد، إن كاتس ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي منتصف الشهر الجاري، لعقد لقاءات سياسية بهدف دفع اتفاق "عدم اعتداء" بين إسرائيل ودول الخليج يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برعاية الإدارة الأمريكية.

كما كانت الزيارة ستبحث التجهيز لمشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو" المتوقع أن تنظمه دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ومطلع الشهر الماضي، كشف الوزير كاتس في مقابلة مع إذاعة الجيش، أن "وفداً إسرائيلياً وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج".

ونوه كاتس آنذاك بأن الوفد الإسرائيلي يضم ممثلين عن وزارتَي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.

وحسب ما نشرته القناة "12"، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "اعتماد دول الخليج على الولايات المتحدة وتطورات ما بعد اغتيال سليماني أوجدت فرصة للتقارب بين إسرائيل وتلك الدول".

وقُتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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