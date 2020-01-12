سياسة
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104 ملايين مسافر يستخدمون مطارات إسطنبول خلال 2019
تجاوز عدد مستخدمي مطارات إسطنبول في تنقلاتهم الجوية 104 ملايين مسافر خلال 2019. ففي مطار إسطنبول الجديد، بلغ عدد المسافرين منذ بدء العمل بطاقته الكاملة في 6 أبريل/نيسان الماضي، 52 مليوناً و578 ألفاً و578 مسافراً.
104 ملايين مسافر يستخدمون مطارات إسطنبول خلال 2019
عدد مستخدمي مطارات إسطنبول يتجاوز 104 ملايين مسافر خلال 2019 / AA
12 يناير 2020

تجاوز عدد مستخدمي مطارات إسطنبول في تنقلاتهم الجوية 104 ملايين مسافر خلال 2019.

وحسب معطيات مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، فإن عدد مستخدمي مطارات إسطنبول خلال العام الماضي بلغ 104 ملايين و123 ألفاً و394 مسافراً.

ففي مطار أتاتورك الذي أُغلق في أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد مسافري الخطوط الداخلية للمطار 4 ملايين و227 ألفاً و132 مسافراً.

وبلغ عدد مسافري الخطوط الخارجية في الفترة نفسها 11 مليوناً و845 ألفاً و402.

ووصل عدد مسافري مطار صبيحة غوكشن خلال العام الماضي 35 مليوناً و472 ألفاً و852 مسافراً.

أما في مطار إسطنبول الجديد، فبلغ عدد المسافرين منذ بدء العمل بطاقته الكاملة في 6 أبريل/نيسان الماضي، 52 مليوناً و578 ألفاً و578 مسافراً.

ففي الخطوط الداخلية، بلغ عدد مستخدمي مطار إسطنبول 12 مليوناً و720 ألفاً و826 مسافراً، فيما وصل عدد المسافرين في الخطوط الخارجية 39 مليوناً و857 ألفاً و182 مسافراً.

كما شهد مطار إسطنبول الجديد خلال العام الماضي، تنظيم 329 ألفاً و799 رحلة، فيما نَظّم من مطار أتاتورك 138 ألفاً و239 رحلة.

وفي مطار صبيحة غوكشن، بلغ عدد الرحلات خلال العام الماضي 235 ألفاً و72 رحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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