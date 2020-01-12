سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 12 يناير/كانون الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 يناير/كانون الثاني 2020
مظاهرة وسط طهران تدعو خامنئي للاستقالة / Reuters
12 يناير 2020

أهم الأحداث:

مظاهرة وسط طهران تدعو خامنئي للاستقالة عقب الاعتراف بحادثة الطائرة، وجاوش أوغلو يقول إن بلاده تتطلع إلى أن يقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار.

الجديد على TRT عربي:

سليماني.. تشريح الجنازة

إيران تواجه أمريكا باستنزاف محفوف بالمخاطر

شاهد

عقب الاعتراف بحادثة الطائرة.. مظاهرة وسط طهران تدعو خامنئي للاستقالة

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية في تقرير نادر عن احتجاجات مناوئة للحكومة، أن محتجّين ردّدوا هتافات ضد السلطات العليا للبلاد في طهران، بعد إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. [TRTعربي]

كما ردّدوا شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)"، و"لا تقولوا لنا مثيرو الفتنة، بل أنتم الفتنة". [TRTعربي]

جاوش أوغلو: نتطلع إلى أن يقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن بلاده تتطلع إلى أن تقنع روسيا خليفة حفتر بوقف إطلاق النار، بموجب اتفاق الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. [TRTعربي]

وأوضح أنه لا مشكلة بالنسبة إلى تركيا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحلّ سياسي في ليبيا، وهذا يشمل حفتر أيضاً، "لكن عليه أولاً التزام وقف إطلاق النار". [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us