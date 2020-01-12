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مظاهرة وسط طهران تدعو خامنئي للاستقالة عقب الاعتراف بحادثة الطائرة، وجاوش أوغلو يقول إن بلاده تتطلع إلى أن يقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار.

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عقب الاعتراف بحادثة الطائرة.. مظاهرة وسط طهران تدعو خامنئي للاستقالة

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية في تقرير نادر عن احتجاجات مناوئة للحكومة، أن محتجّين ردّدوا هتافات ضد السلطات العليا للبلاد في طهران، بعد إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. [TRTعربي]

كما ردّدوا شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)"، و"لا تقولوا لنا مثيرو الفتنة، بل أنتم الفتنة". [TRTعربي]

جاوش أوغلو: نتطلع إلى أن يقنع الروس حفتر بوقف إطلاق النار

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على أن بلاده تتطلع إلى أن تقنع روسيا خليفة حفتر بوقف إطلاق النار، بموجب اتفاق الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. [TRTعربي]

وأوضح أنه لا مشكلة بالنسبة إلى تركيا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحلّ سياسي في ليبيا، وهذا يشمل حفتر أيضاً، "لكن عليه أولاً التزام وقف إطلاق النار". [TRTعربي]