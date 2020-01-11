قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة السبت، إن إسرائيل فتحت سدوداً تجمع مياه الأمطار، باتجاه أراضٍ زراعية فلسطينية واقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وأضافت الوزارة في تصريح: "من جديد، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد على فتح سدود تجمع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرق حيّ الشجاعية، شرقي قطاع غزة".

وبيّنت أن "فتح قنوات تجمع الأمطار أدَّى إلى إغراق ألف دونم (الدونم ألف متر) مزروعة بالمحاصيل المختلفة"، مما كبد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة.

ويتعمَّد الجانب الإسرائيلي فتح قنوات تجمع المياه كل عام، لإغراق الأراضي الزراعية دون سابق إنذار، وفق الوزارة.

وهي المرة الثانية خلال أسبوع، إذ أغرق الجانب الإسرائيلي مئات الدونمات الزراعية يوم الأحد الماضي.

وتقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها، لكنها تُقدِم على فتح السدود حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه.