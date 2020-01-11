سياسة
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ارتفاع عدد قتلى غارات النظام السوري في إدلب إلى 17
ارتفع عدد قتلى غارات نظام الأسد على تجمعات سكنية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا السبت، من 6 إلى 17 مدنياً، وذلك قبل ساعات من وقف إطلاق نار مرتقب.
ارتفاع عدد قتلى غارات النظام السوري في إدلب إلى 17
 شنت مقاتلات النظام غارات مكثفة على مدينة إدلب / AFP
11 يناير 2020

ارتفع عدد قتلى غارات نظام الأسد على تجمعات سكنية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا السبت، من 6 إلى 17 مدنياً، وذلك قبل ساعات من وقف إطلاق نار مرتقب.

ومنذ ساعات الصباح، شنت مقاتلات النظام غارات مكثفة على مدينة إدلب، ومدينتي معرة النعمان وسراقب، فضلاً عن عديد من القرى في المنطقة.

وأسفرت الغارات عن مقتل 7 في إدلب، و6 في قرية بنش، و4 آخرين بينهم طفلان في قرية النيرب، وفق مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

كما أسفرت الغارات عن إصابة 50 مدنياً على الأقل، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا جراء الهجمات المستمرة.

وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 6 مدنيين في غارات النظام السوري على إدلب وريفها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من الساعة 01:00 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.

إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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