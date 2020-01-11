سياسة
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هيثم بن تيمور سلطاناً جديداً لعُمان عملاً بوصية السلطان قابوس
أدى هيثم بن طارق بن تيمور السبت، اليمين القانونية، سلطاناً لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عُمان بمقره في البستان، بعد ساعات من إعلان وفاة السطان قابوس، الذي توفي مساء الجمعة، على إثر وصية أوصى بها الأخير.
هيثم بن تيمور سلطاناً جديداً لعُمان عملاً بوصية السلطان قابوس
 هيثم بن طارق بن تيمور يؤدي اليمين القانونية سلطاناً جديداً لعُمان / AP
11 يناير 2020

أدى هيثم بن طارق بن تيمور السبت، اليمين القانونية، سلطاناً لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عُمان بمقره في البستان، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

وجاء اختيار هيثم بن تيمور، سلطاناً لعمان بعد ساعات قليلة من إعلان وفاة السطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي توفي مساء الجمعة، إثر وصية أوصى بها الأخير.

وشغل السلطان الجديد هيثم بن طارق، منصب وزير التراث والثقافة، وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد، من مواليد عام 1954، وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس.

وقال مجلس الدفاع الذي يضم كبار الضباط والمسؤولين بالبلاد والموكل بدعوة العائلة المالكة لتحديد الخليفة في بيان: "تسلّم مجلس الدفاع اليوم السبت، رداً كريماً من مجلس العائلة المالكة"، التي دعاها بحكم النظام الأساسي للبلاد للانعقاد لاختيار خليفة قابوس بن سعيد.

وأوضح أن "مجلس العائلة المالكة انعقد وقرر عرفاناً وامتناناً وتقديراً للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به السلطان في وصيته، إيماناً من مجلس العائلة المالكة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه".

وكان مجلس الدفاع الأعلى فى السلطنة، دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، بعد إعلان وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وقال المجلس في بيان إنه "استناداً إلى ما نصت عليه المادة 6 من النظام الأساسي للدولة (..) فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور جميع أ عضائه".

وبموجب المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، يحدد مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسَي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.

ونعى ديوان البلاط السلطاني في عمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، بعد نحو خمسين عاماً قضاها في سدة الحكم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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