سياسة
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عُمان.. وفاة السلطان قابوس بن سعيد وتعيين هيثم بن طارق خلفاً له
أعلنت سلطنة عمان فجر السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يقترب من 80 عاماً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد. وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام عمانية تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد.
عُمان.. وفاة السلطان قابوس بن سعيد وتعيين هيثم بن طارق خلفاً له
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد فجر السبت / Reuters
11 يناير 2020

أعلنت سلطنة عمان فجر السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يقترب من 80 عاماً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وقال الديوان السلطاني في سلطنة عمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد: "ببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعي الديوان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير/كانون الثاني الجاري".

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام عمانية تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد. وأشارت إلى أن السلطان الجديد أدى اليمين القانونية، سلطانا للبلاد، بموجب النظام الأساسي للدولة,

وقابوس بن سعيد من مواليد 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1940، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين إذ يتربع منذ نحو 49 عاماً على العرش بعد تسلمه في 23 يوليو/تموز 1970.

ويعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعقب إعلان وفاة السلطان قابوس، دعا مجلس الدفاع في سلطنة عمان، العائلة المالكة بالبلاد، لتحديد خليفة السلطان قابوس بن سعيد الذي أعلن الديوان السلطاني وفاته.

وأفاد بيان مجلس الدفاع بأنه انعقد بجميع أعضائه، عقب وفاة السلطان قابوس، مؤكداً أنه في انعقاد مفتوح، داعياً مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم خلفاً للسلطان الراحل.

وعلى خلاف نظرائه في المنطقة، فإن السلطان قابوس لم يُسَمِّ وريثاً للعرش وليس له أبناء ولا أشقاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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