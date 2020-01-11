أعلنت هيئة الأركان الإيرانية السبت، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري"، لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

جاء ذلك في بيان نشرته الأركان الإيرانية، وذكرت فيه تشكيل هيئة خبراء لبحث احتمال تأثير الخطوات العسكرية المتخذة عقب الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، على سقوط الطائرة المنكوبة.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإيراني كان في حالة تأهب قصوى للرد على التهديدات المحتملة في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي وجيشه بالرد على الهجوم الصاروخي على قاعدته في العراق والتحركات الاستثنائية في أجواء المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، إن بلاده تشعر بأسف "عميق" لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبراً ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر: "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصاً بريئاً"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم إلى القضاء".

كما تقدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالاعتذار حيال إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية. وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، صباح السبت، حمل ظريف الولايات المتحدة مسؤولية إسقاط الطائرة.

وقال: "إنه يوم حزين. النتيجة الأولية لتحقيق القوات المسلحة: خطأ بشري خلال الأزمة الناجمة عن مغامرة الولايات المتحدة، أدى إلى كارثة". وأضاف: "متأسفون جداً. نعتذر لشعبنا وذوي الضحايا وجميع الأمم المتضررة".

وسقطت الأربعاء طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737 مما أسفر عن مصرع 176 شخصاً، بينهم 82 إيرانيّاً و63 كنديّاً.