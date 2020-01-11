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واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد شركات و8 مسؤولين إيرانيين، ووزارة الدفاع التركية تعلن وقف إطلاق نار جديداً في إدلب.

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد شركات و8 مسؤولين إيرانيين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عقوبات إضافية ضد إيران، على خلفية الضربة الصاروخية التي نفذتها طهران ضد قواعد أمريكية في العراق. [TRT عربي]

وكشفت الولايات المتحدة عن فرض 17 عقوبة ضد قطاعات المناجم الأساسية إلى جانب شركات وسفينة منخرطة في نقل المعدات، إضافة إلى عقوبات أخرى ضد 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. [TRT عربي]

وزارة الدفاع التركية تعلن وقف إطلاق نار جديداً في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اتفاق وقف لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من منتصف ليل الأحد القادم، وذلك بناء على تفاهمات روسية تركية جديدة حول وقف الهجمات في مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب. [TRT عربي]

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار، بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية، إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب. [TRT عربي]