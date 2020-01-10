سياسة
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مسؤول أفغاني: الأزمة الأمريكية-الإيرانية ستؤثر على مفاوضات السلام مع طالبان
قال نائب الرئيس الأفغاني، سرور دانش، إن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ستؤثر سلباً على مفاوضات السلام مع حركة طالبان، في أفغانستان، جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة خلال لقاء مع دبلوماسيين أوروبيين في العاصمة الأفغانية كابل.
مسؤول أفغاني: الأزمة الأمريكية-الإيرانية ستؤثر على مفاوضات السلام مع طالبان
أشار دانش إلى ضرورة حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الحوار / AP
10 يناير 2020

قال نائب الرئيس الأفغاني، سرور دانش، إن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ستؤثر سلباً على مفاوضات السلام مع حركة طالبان، في أفغانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة خلال لقاء مع دبلوماسيين أوروبيين في العاصمة الأفغانية كابل.

وأشار دانش إلى ضرورة حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الحوار، معرباً عن قلق بلاده حيال الأزمة.

وأوضح أن التحركات السلبية التي قد تصدر من كلٍّ من البلدين، ستؤثر سلباً على كامل المنطقة وليس أفغانستان فقط.

وشنت إيران، الأربعاء، قصفاً بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين غربي وشمالي العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية.

وأثار النزاع الأمريكي الإيراني غضباً شعبياً وحكومياً واسعاً في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة أمام الولات المتحدة وأمريكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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