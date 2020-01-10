سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن وقف إطلاق نار جديداً في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن اتفاق وقف لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من منتصف ليل الأحد القادم، وذلك بناء على تفاهمات روسية تركية جديدة حول وقف الهجمات في مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب.
وزارة الدفاع التركية تعلن وقف إطلاق نار جديداً في إدلب
مدينة إدلب تعرضت إلى هجمات مدمرة من قوات النظام وروسيا  / AP
10 يناير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار، بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.

إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 1460 مدنياً، من بينهم 417 طفلاً و 289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية شمال غربي سوريا في الفترة بين 29 أبريل/نيسان 2019 إلى 5 يناير/كانون الثاني 2020، حسب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

لكن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على ترسيخ "خفض التصعيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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