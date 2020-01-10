سياسة
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انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الجملي في البرلمان التونسي
انطلقت صباح الجمعة، الجلسة العامة بالبرلمان التونسي للتصويت على منح حكومة الحبيب الجملي الثقة. وقال رئيس الحكومة التونسية المكلَّف، إنه يعرض على البرلمان حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، "لا حكومة مرتهنة لأي جهة".
انطلاق جلسة منح الثقة لحكومة الجملي في البرلمان التونسي
انطلاق جلسة البرلمان التونسي لمنح حكومة الجملي الثقة الجمعة / AP
10 يناير 2020

انطلقت في البرلمان التونسي صباح الجمعة، جلسة التصويت على منح حكومة الحبيب الجملي الثقة.

ووصل رئيس الحكومة المكلَّف الحبيب الجملي إلى مقر البرلمان قُبيل انطلاق الجلسة العامة، وانطلقت الجلسة بحضور 188 نائباً من أصل 217.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلَّف الحبيب الجملي، إنه يعرض على البرلمان حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، "لا حكومة مرتهنة لأي جهة، إلا لخدمة تونس وإخراجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".

تعيش البلاد اليوم أزمات عديدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتهدّدها مخاطر إقليمية حقيقية، وهي في أمسِّ الحاجة إلى حكومة تتولى مواجهة كل هذه التحديات اليوم قبل غد

- الحبيب الجملي - رئيس الحكومة التونسية الجديد

وتابع الجملي مخاطباً النواب: "ثقتكم مسؤولية كبرى، فحكومتي مستقلة عن كل الأحزاب، ورئيس الحكومة بعيد عن كل نشاط سياسي، وعلى نفس المسافة من جميع الطيف السياسي ويعمل مع الجميع دون تمييز".

وتُعرض حكومة الحبيب الجملي لنيل الثقة في الوقت الذي أكّد فيه عدد من الكتل داخل البرلمان عدم نيتها التصويت للحكومة، وهي كتل قلب تونس (38 مقعداً) وتحيا تونس (14 مقعداً) والمستقبل (9 مقاعد) والكتلة الديمقراطية (41 مقعداً) والإصلاح الوطني (15 مقعداً) والحزب الدستوري الحر (17 مقعداً)، فيما قررت كتلة حركة النهضة (54 مقعداً) منح حكومة الجملي الثقة.

وتحتاج حكومة الجملي لنيل ثقة البرلمان إلى أغلبية 109 أصوات من أصل 217، وتتكون الحكومة من 28 وزيراً و14 كاتب دولة.

ومن المنتظَر أن تصوّت كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعداً) لمنح الثقة لحكومة الجملي.

وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الجملي تشكيل الحكومة، بعد أن طرحت اسمه حركة النهضة، التي تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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