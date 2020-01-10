سياسة
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رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار.. النظام السوري يواصل هجماته في إدلب
بوساطة تركية أعلنت روسيا الخميس وقف إطلاق النار في محافظة إدلب والقرى المجاورة لها في سوريا، لكن قوات النظام السوري واصلت إطلاق النار الجمعة، بالقذائف الصاروخية والهاون والطيران الحربي في مناطق مأهولة في معرة النعمان وقرى محاذية.
رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار.. النظام السوري يواصل هجماته في إدلب
رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار.. النظام السوري يواصل هجماته في إدلب / AP
10 يناير 2020

تواصل قوات النظام السوري هجماتها على محافظة إدلب شمالي سوريا، رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار بالمنطقة بوساطة تركية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت وقف إطلاق نار الخميس بدءاً من الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.

إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية بإطلاق القذائف الصاروخية والهاون، وقصفها الجوي على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

كما أطلقت قوات النظام عمليات برية بهدف السيطرة على مزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مقتل 1460 مدنياً، بينهم 417 طفلاً و289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية شمال غربي سوريا في الفترة من 29 أبريل/نيسان 2019 إلى 5 يناير/كانون الثاني 2020، حسب المتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة، استيفان دوغريك.

وأوضح دوغريك أن "أكثر من 312 ألف شخص، ما يقارب 80% منهم من النساء والأطفال، جرى تشريدهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 حتى الآن، معظمهم من إدلب، متجهين شمالاً بعيداً عن القتال".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

لكن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية، على ترسيخ "خفض التصعيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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