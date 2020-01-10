أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو،الجمعة، حصول بلاده على "معلومات هامة" من مسؤولين أمريكيين حول حادثة تحطم طائرة الركاب في إيران.

وقال بريستايكو في تغريدة على تويتر إنه والرئيس فولوديمير زيلنسكي "التقيا مسؤولين في السفارة الأمريكية وحصلا على معلومات هامة" حول حادث تحطم الطائرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعا، في وقت سابق من الجمعة، حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا إلى إظهار الأدلة المتعلقة بسقوط الطائرة في طهران، مشيراً في بيان نشره الجمعة، إلى احتمالية إصابة صاروخ بطائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وقال: "ندعو جميع الشركاء الدوليين، بخاصة حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، إلى إظهار الأدلة المتعلقة بالحادثة، فهدفنا هو الوصول إلى الحقيقة التي نعتقد أن الوصول إليها مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره نيابة عن عائلات الضحايا".

ولفت زيلينسكي إلى استمرار لجنة أوكرانية في التحقيق حول أسباب سقوط الطائرة، وبيّن إنه يعتزم إجراء محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، حول سير التحقيق.

من جانبه، أكّد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران هذا الأسبوع "لم تُصَب بصاروخ".

وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران "أمر واحد مؤكد، هو أن هذه الطائرة لم تُصَب بصاروخ".

يأتي ذلك بعدما رجّح كل من بريطانيا وكندا أن تكون الطائرة أُسقِطَت جرَّاء خطأ في منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تَسبَّب في إطلاق صاروخ، حسب معلومات استخباراتية.

وطالب عابد زاده بالتروي في الوصول إلى النتائج حول أسباب سقوط الطائرة، مشيراً إلى أن "المعلومات المسجَّلة في الصندوقين الأسودين أساسية بالنسبة إلى منظمة الطيران للتمكن من إصدار بيان، وقد نطلب المساعدة من روسيا وفرنسا وكندا".

وأوضح المسؤول الإيراني أن قراءة بيانات الصندوق الأسود قد تطول، مضيفاً أن "التحقيق في سقوط الطائرة يستغرق وقتاً طويلاً، ربما سنة أو سنتين".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية اللذين عُثر عليهما، سيُفتحان الجمعة.

وتأتي التصريحات الكندية والبريطانية في وقت أظهر فيه تسجيل مصوّر ما يبدو أنه لحظة إصابة الطائرة.

ويُظهِر التسجيل الذي أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنها تحققت منه، جسماً يتحرك سريعاً ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ثم يخفت ويواصل تحركه إلى الأمام، وبعد عدة ثوان سُمع دوي انفجار.

وقال عابد زاده: "شاهدنا بعض المقاطع المصورة. نؤكّد أن الطائرة احترقت لما بين 60 و70 ثانية" قبل الانفجار"، وأضاف أنه مع ذلك "لا يمكن أن تكون مسألة أنها أصيبت بجسم ما صحيحة علميّاً".

وأشار رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني إلى أنه "إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلّة تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ فلتقدمها".

من جانبه طالب الاتحاد الأوروبي الجمعة، بتحقيق "مستقلّ وذي مصداقية" بشأن الحادثة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية شتيفان دي كيرسمايكر في تصريحات للصحفيين: "من المهم جدّاً أن تكون التحقيقات مستقلة وذات مصداقية بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي".

وسقطت الأربعاء طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737 مما أسفر عن مصرع 176 شخصاً، بينهم 82 إيرانيّاً و63 كنديّاً.

وشدّد مسؤولون إيرانيون على أن الحادثة وقعت "لأسباب فنية"، غير أن الخطوط الجوية الأوكرانية نفَت وجود أعطال في الطائرة المنكوبة، مؤكّدة أنها جديدة وفُحِصَت قبل يومين من إقلاعها.