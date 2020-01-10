سياسة
3 دقيقة قراءة
طائرات مجهولة تهاجم مواقع لـ"الحشد" على الحدود السورية-العراقية
ضربت طائرات مجهولة موقعين لمجموعات تابعة لإيران في محافظة دير الزور بسوريا، بالإضافة إلى مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية-العراقية، بالتزامن مع وصول دبابات تابعة لحزب الله اللبناني إلى المنطقتين.
طائرات مجهولة تهاجم مواقع لـ"الحشد" على الحدود السورية-العراقية
القصف استهدف منطقتي الصناعة والحزام الأخضر في مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية-العراقية / AFP
10 يناير 2020

استهدفت طائرات مجهولة، وَفْقاً لتقارير دولية وناشطين، ليلة الخميس، موقعين لمليشيات تابعة لإيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بالإضافة إلى مستودعات للأسحلة، وأسفرت عن مقتل 8 من عناصر مليشيات عراقية مدعومة من إيران، وذلك وسط توترات حادة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، أن القصف استهدف منطقتَي الصناعة والحزام الأخضر، في مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية العراقية.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع وصول دبابات تابعة للجناح السوري لحزب الله اللبناني إلى المنطقتين المذكورتين.

وأشارت إلى أن المجموعات التابعة لإيران طوَّقَت المنطقتين بعد استهدافهما بالقصف ومنعت الدخول إليهما، الأمر الذي حال دون معرفة الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن القصف.

وقال مسؤول أمني عراقي ومسؤول آخر من الحشد الشعبي، إن الطائرات الحربية استهدفت سيارتين تحملان صواريخ على الجانب السوري من الحدود، وقالا إن الغارة نفّذَتها طائرات حربية إسرائيلية على الأرجح.

وحدّد المسؤولان العراقيان الضحايا الثمانية بأنهم من مقاتلي المليشيا العراقية، دون تفاصيل عن جنسيتهم. وقال المسؤولان إن عدد القتلى قد يرتفع، لأن بين رجال المليشيا جرحى بعضهم في حالة خطيرة.

وكانت إسرائيل ضربت مراراً أهدافاً مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة وحذرت من أي وجود إيراني دائم على الحدود.

وقالت شبكة "دير الزور 24"، وهي منظمة ناشطة تقدم تقارير إخبارية عن المنطقة الحدودية، إن الغارات الجوية أصابت شاحنات تحمل أسلحة ومستودعات للصواريخ الباليستية في المنطقة. وقال مدير شبكة "دير الزور 24"، عمر أبو ليلى، إن الهجوم أدى إلى "انفجار ضخم" سُمع دويُّه عند الحدود السورية-العراقية.

وذكرت منظمة "الصوت والصورة" التي تضم شبكة من الناشطين في منطقة دير الزور شرقي سوريا، أن "طائرات مجهولة الهُوِيَّة" قصفت أهدافاً للمليشيات في البوكمال.

ويتمركز الآف المسلحين التابعين للمجموعات الموالية لإيران في الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور، ويقود تلك المجموعات الحرس الثوري الإيراني.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us