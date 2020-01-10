قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي، لاعتقادها أنه يخطّط لتفجير السفارة الأمريكية.

وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الخميس: "أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه، وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل، فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون إلى تفجير سفارتنا".

كانت هذه مؤامرة منظمة تماماً، وأنتم تعلمون مَن نظّمها. ذلك الرجل لم يعُد في محيطنا الآن، وكان في ذهنه ما هو أكثر من تلك السفارة - الرئيس الأمريكي - دونالد ترمب

وقال ترمب إن بلاده نفّذت الضربة أيضاً بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق نفّذَته جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، إذ يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دوراً في تدبيره.

وأعقب ذلك احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وقال ترمب إن سليماني كان يريد أن تصبح تلك الاحتجاجات أشدّ عنفاً.

والجمعة أكّدَت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني، في قصف جوّي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب، واتهمت الوزارة سليماني في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خُطَط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.