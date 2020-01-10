صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس، على قرار يحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تنفيذ أي عمل عسكري ضدّ إيران، في مسعى من النواب لاستعادة دور الكونغرس في قرارات شنّ الحروب.

وكان الديمقراطيون اقترحوا نصّ القرار غير الملزم، بعد ضربة أمريكية قُتِل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مما أدى إلى ازدياد التخوفات من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وصوّت 224 نائباً لصالح القرار فيما عارضه 194، علماً بأن ثلاثة نواب جمهوريين كانوا من بين المصوتين لصالح القرار.

والأربعاء اختار ترمب التهدئة مع إيران بعد أن ردّت طهران بإطلاق صواريخ على قواعد جوية تستخدمها القوات الأمريكية في العراق، لكن الديمقراطيين ومعهم عضوان جمهوريان شكّكوا في المبرّرات التي قدّمتها الإدارة لاغتيال سليماني.

ويستند النص الذي صُوِّت عليه إلى قانون سلطات الحرب الذي أُقر عام 1973 ويمنع الرئيس من شنّ حرب ما لم يَنل موافقة الكونغرس. والنص الذي طُرح على مجلس النواب لا يرقى إلى قوة القانون، ولكن يُمكن استخدامه سياسيّاً لتوجيه انتقادات إلى سياسة الرئيس الخارجية.

من جهته قال ترمب قبل التصويت، إنه يعوّل على حزبه الجمهوري ليشكّل جبهة موحَّدة ضد الإجراء، وكتب في تغريدة على تويتر: "آمل أن يصوّت كل النواب الجمهوريين ضدّ قرار سلطات الحرب الذي تُريده (رئيسة مجلس النواب الديمقراطية) نانسي بيلوسي المجنونة".

وفي وقت سابق أعلنت بيلوسي أن الديمقراطيين سيدفعون باتجاه التصويت على مشروع القانون الخميس، لأن الإحاطة التي قدّمها وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولون آخرون في الإدارة للنواب في جلسة مغلقة لم تبدّد هواجسهم.

وقالت في بيان إن "الرئيس أوضح أنه لا يملك استراتيجية متماسكة للمحافظة على سلامة الشعب الأمريكي والتوصُّل إلى خفض للتصعيد مع إيران وضمان الاستقرار في المنطقة".