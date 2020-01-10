سياسة
3 دقيقة قراءة
مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح قرار يقيّد قدرة ترمب على إعلان الحرب
صوّتت أغلبية مجلس النواب الأمريكي الخميس، لصالح قرار من شأنه الحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تنفيذ أي عمل عسكري ضدّ إيران، في مسعى من "النواب" لاستعادة دور الكونغرس في قرارات شنّ الحروب.
مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح قرار يقيّد قدرة ترمب على إعلان الحرب
مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح قرار من شأنه الحد من قدرة ترمب على إعلان الحرب / AA
10 يناير 2020

صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس، على قرار يحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترمب على تنفيذ أي عمل عسكري ضدّ إيران، في مسعى من النواب لاستعادة دور الكونغرس في قرارات شنّ الحروب.

وكان الديمقراطيون اقترحوا نصّ القرار غير الملزم، بعد ضربة أمريكية قُتِل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مما أدى إلى ازدياد التخوفات من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وصوّت 224 نائباً لصالح القرار فيما عارضه 194، علماً بأن ثلاثة نواب جمهوريين كانوا من بين المصوتين لصالح القرار.

والأربعاء اختار ترمب التهدئة مع إيران بعد أن ردّت طهران بإطلاق صواريخ على قواعد جوية تستخدمها القوات الأمريكية في العراق، لكن الديمقراطيين ومعهم عضوان جمهوريان شكّكوا في المبرّرات التي قدّمتها الإدارة لاغتيال سليماني.

ويستند النص الذي صُوِّت عليه إلى قانون سلطات الحرب الذي أُقر عام 1973 ويمنع الرئيس من شنّ حرب ما لم يَنل موافقة الكونغرس. والنص الذي طُرح على مجلس النواب لا يرقى إلى قوة القانون، ولكن يُمكن استخدامه سياسيّاً لتوجيه انتقادات إلى سياسة الرئيس الخارجية.

من جهته قال ترمب قبل التصويت، إنه يعوّل على حزبه الجمهوري ليشكّل جبهة موحَّدة ضد الإجراء، وكتب في تغريدة على تويتر: "آمل أن يصوّت كل النواب الجمهوريين ضدّ قرار سلطات الحرب الذي تُريده (رئيسة مجلس النواب الديمقراطية) نانسي بيلوسي المجنونة".

وفي وقت سابق أعلنت بيلوسي أن الديمقراطيين سيدفعون باتجاه التصويت على مشروع القانون الخميس، لأن الإحاطة التي قدّمها وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولون آخرون في الإدارة للنواب في جلسة مغلقة لم تبدّد هواجسهم.

وقالت في بيان إن "الرئيس أوضح أنه لا يملك استراتيجية متماسكة للمحافظة على سلامة الشعب الأمريكي والتوصُّل إلى خفض للتصعيد مع إيران وضمان الاستقرار في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us