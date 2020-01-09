سياسة
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روسيا تعلن تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب بعد وساطة تركية
مسؤول بوزارة الدفاع الروسية يعلن تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب شمالي غربي سوريا، بعد وساطة تركية.
روسيا تعلن تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب بعد وساطة تركية
روسيا أعلنت وقف إطلاق النار في إدلب بعد وساطة تركية / AFP
9 يناير 2020

أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال الجنرال الروسي يوري بورينكوف، مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية: "وفقاً للاتفاقيات مع الجانب التركي، فإن وقفاً لإطلاق النار قد نُفذ بمنطقة وقف التصعيد في إدلب بدءاً من الساعة (11:00 بتوقيت غرينتش) يوم التاسع من يناير 2020".

وكانت تركيا قد طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في المنطقة الشهر الماضي.

ويأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بعد أن أكد الرئيسان التركي والروسي في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، ضرورة تطبيق الاتفاقات بين الطرفين حول سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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