سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 10 يناير/كانون الثاني 2020
أردوغان: سنكون أينما يجب أن نكون من أجل حماية مصالح تركيا / AA
10 يناير 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن تركيا ستكون أينما يجب أن تكون من أجل حماية مصالحها، ورئيس الوزراء الكندي يكشف عن معلومات ترجّح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.

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أردوغان: سنكون أينما يجب أن نكون من أجل حماية مصالح تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن بلاده لن تتردد في مواجهة أعدائها، مؤكداً أنها ستكون في أي مكان لحماية مصالحها. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أن تركيا في ليبيا لإنهاء الظلم فقط، "بناء على دعوة تلقيناها منها"، وأضاف: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسوريا والبحر الأبيض المتوسط حتى النهاية". [TRT عربي]

كندا: لدينا معلومات عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، سقطت بصاروخ إيراني. وأضاف ترودو في تصريحات الخميس، أن "المعلومات تفيد بسقوط الطائرة بصاروخ أرض-جو"، مشيراً إلى أنه "من الأهمية بمكان إجراء تحقيق شامل وموثوق". [الأناضول]

من جانبها أعلنت إيران أن لديها أدلة مقنعة بشأن عدم سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ، وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة لهيئة الطيران المدني الإيراني حسن رضائي فر، إن لجنته "مستعدة لتقاسم الأدلة المتوافرة لديها مع الجهات المعنية". وأضاف رضائي فر أن "التحقيقات الجارية لم تعثر على أي دليل يشير إلى سقوط الطائرة المنكوبة بقصف صاروخي". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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