سياسة
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مسؤولون أمريكيون: من المحتمل بقوة أن إيران أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المحتمل بقوة أن إيران أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، ومن جهة أخرى قال الرئيس دونالد ترمب إن تحطم الطائرة ربما كان ناجماً عن خطأ، مضيفاً أن لديه شعوراً فظيعاً بشأن الطائرة التي سقطت في إيران.
مسؤولون أمريكيون: من المحتمل بقوة أن إيران أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية
كان الرئيس الأمريكي يعلق على حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" مما أسفر عن مصرع 176 شخصاً / AP
9 يناير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجماً عن خطأ، مضيفاً أن لديه شعوراً فظيعاً بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المحتمل بقوة أن إيران أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية.

وقال المسؤولون إنهم على ثقة بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني استناداً إلى بيانات أقمار صناعية ومسؤولين بالحكومة، وإنهم يعتقدون أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة بالخطأ.

وفي وقت سابق الخميس، كشف تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية أنّ الطائرة الأوكرانية المنكوبة استدارت للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه في العاصمة الإيرانية طهران، بعد نشوب حريق بها ومواجهتها مشكلة.

وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" ما أسفر عن مصرع 176 شخصاً، بينهم 82 إيرانياً و63 كندياً.

وشدد مسؤولون إيرانيون على أن الحادث وقع "لأسباب فنية"، حسب وكالة فارس الإيرانية، غير أن الخطوط الجوية الأوكرانية نفت وجود أعطال في الطائرة المنكوبة، مؤكدة أنها جديدة وتم فحصها قبل يومين.

وأمس، نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، عن رئيس هيئة الطيران المدني، علي عابد زادة، أن بلاده "لن تسلم الصندوق الأسود لشركة بوينغ الأمريكية المنتجة للطائرة"، مؤكداً أن الإجراءات الحالية تتمحور حول اختيار الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق، حتى يتم تحليل بياناته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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